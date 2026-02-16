Assalto al portavalori sulla Lecce?Brindisi | trovate bruciate due auto del commando

Due auto usate dal gruppo armato che lunedì ha assaltato un portavalori tra Lecce e Brindisi sono state trovate bruciate. La polizia ha scoperto i veicoli carbonizzati questa mattina in un'area isolata, probabilmente abbandonate e date alle fiamme per eliminare le tracce. La rapina, avvenuta sulla strada statale, aveva coinvolto almeno quattro uomini armati che avevano fatto esplodere il caveau.

AGI - Sono state rinvenute carbonizzate due delle autovetture utilizzate dal commando armato che lunedì 9 febbraio ha assaltato un portavalori della ditta Battistolli sulla Lecce-Brindisi. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina insieme ai colleghi del comando provinciale di Lecce, seguendo una segnalazione dettagliata, hanno raggiunto le campagne tra Salice Salentino, in provincia di Lecce, e San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi. I veicoli rinvenuti: Alfa Romeo e Kia Sportage. È lì che sono state rinvenute l' Alfa Romeo Stelvio di colore scuro utilizzata come auto civetta, finta auto di scorta con lampeggiante, la mattina dell'assalto e la Kia Sportage utilizzata la stessa mattina per coprire parte della fuga di alcuni componenti del commando. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Assalto al portavalori sulla Lecce?Brindisi: trovate bruciate due auto del commando Assalto da 6 milioni al portavalori sulla Brindisi-Lecce: l'interrogatorio dei due fermati. È caccia al resto del commando Questa mattina si è svolto il primo interrogatorio dei due uomini fermati dopo l’assalto al portavalori sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce, caccia al commando. Due fermi Questa mattina le forze dell’ordine cercano ancora i banditi che ieri hanno assaltato un furgone portavalori sulla superstrada Brindisi-Lecce, vicino allo svincolo di Tuturano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi, il video del conflitto a fuoco con i carabinieri; Assalto con sparatoria a portavalori nel Brindisino: due fermati; Assaltato portavalori sulla superstrada Lecce-Brindisi: i malviventi armati e l'esplosione del furgone; Assalto a portavalori nel Brindisino, sparatoria con i carabinieri: due fermati. Ferito un militare. Le Iene, video inediti sull’assalto al portavalori in Puglia e lo sfogo della madre del ‘bambino dal cuore bruciato’Le Iene tornano in prima serata con nuovi video inediti sull'assalto al portavalori in Puglia. Le anticipazioni e gli ospiti ... davidemaggio.it Assalto al portavalori nel Brindisino: cosa non tornaAssalto al portavalori Brindisi: analisi dei fatti, immagini diffuse sui social e interrogativi aperti sulla rapina avvenuta sulla SS 613. pugliapress.org Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce: l’ombra della mafia dietro l’azione paramilitare #brindisi #cronaca #assalto #portavalori #indagini - facebook.com facebook Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi, il video del conflitto a fuoco con i carabinieri. x.com