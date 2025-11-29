MO Meloni | libertà stampa pilastro democrazia va difesa senza ambiguità
Milano, 29 nov. (askanews) – “La libertà di stampa è un pilastro della nostra democrazia e va difesa sempre, senza ambiguità”. Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un post sui social in cui – senza nominarla – sembra far riferimento alla Relatrice Onu Francesca Albanese, che oggi ad un convegno ha condannato l’assalto a La Stampa auspicando però che l’episodio sia “monito” alla redazione del quotidiano per “tornare a fare il proprio lavoro”. Per la premier “è molto grave che, di fronte a un episodio di violenza contro una redazione giornalistica, qualcuno arrivi a suggerire che la responsabilità sia – anche solo in parte – della stampa stessa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
Oggi sciopero generale contro la manovra del riarmo Oggi manifestazioni e presidi in tutta Italia per lo sciopero generale indetto dai sindacati di base contro la manovra del governo Meloni, il riarmo, la guerra e il proseguimento della complicita' con il genocidi - facebook.com Vai su Facebook
Ranucci a parte, la stampa in Italia è un invitato scomodo: tollerato, ma meglio se muto - Negli ultimi tre anni, i partiti di maggioranza ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Mo: Patuanelli, 'parole Meloni vergognose, come può essere pericolo Flotilla?' - "Non posso che definire vergognose le parole di Giorgia Meloni, che anche in questo momento ha dichiarato che evidentemente la missione umanitaria non avrebbe a cuore le ... Come scrive iltempo.it
Meloni torna in conferenza stampa dopo due anni (ma risponde solo a due domande) - A sorpresa, al termine del Consiglio dei ministri che ha varato la legge di Bilancio, in conferenza stampa si è presentata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Segnala ilfoglio.it