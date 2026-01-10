Mo | La Russa ' solidarietà a giornalista Sorrentino libertà stampa pilastro democrazia'

Il ministro La Russa ha espresso solidarietà alla giornalista Giulia Sorrentino, vittima di un’aggressione a Milano da parte di manifestanti. La sua vicinanza sottolinea l’importanza della libertà di stampa, considerata un pilastro fondamentale della democrazia. È essenziale garantire un ambiente in cui i giornalisti possano svolgere il loro lavoro senza rischi o intimidazioni.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Esprimo vicinanza e solidarietà alla cronista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, per l'aggressione subita a Milano da parte di manifestanti pro Pal. Condanno con fermezza insulti, intimidazioni e ogni violenza nei confronti di chi ha l'importante compito di fare informazione. La libertà di stampa è pilastro insostituibile in ogni democrazia". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

