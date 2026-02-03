Ass Cosenza | Al lavoro per un grande stadio Maradona

L’assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha parlato dei lavori in corso allo stadio di Fuorigotta. Ha detto che il progetto per un grande stadio Maradona procede, con l’obiettivo di migliorare le strutture e le strutture sportive della città. Cosenza ha spiegato che i lavori sono in fase avanzata e che presto ci saranno novità importanti per i tifosi e gli sportivi napoletani.

Edoardo Cosenza, Assessore delle Infrastrutture del Comune di Napoli, è intervenuto a Radio CRC per parlare del futuro dello stadio Maradona. “Tutto procede secondo il programma che abbiamo stilato fin dall’inizio, abbiamo presentato perfino un masterplan lo scorso 30 aprile al Presidente De Laurentiis sul progetto per eliminare e ridurre al minimo le vibrazioni provenienti dallo stadio. La vera novità degli ultimi giorni è che nel bilancio comunale è presente una somma per montare il primo prototipo di irrigidimento di una parte del terzo anello per eliminare e ridurre al minimo le vibrazioni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

L’assessore Edoardo Cosenza ha confermato che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato informato di tutto riguardo ai lavori e alle decisioni sullo Stadio Maradona.

