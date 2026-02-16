ascolti tv ieri domenica 15 febbraio chi ha vinto tra cuori 3 chi vuol essere milionario le iene olimpiadi

La Rai centra il tris nella giornata di domenica 1 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1) che batte La Ruota della Fortuna (Canale 5), nel preserale è L’Eredità (Rai 1) a chiudere davanti a Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Chi vuol essere milionario (Canale 5) a finire dietro a Cuori 3 (Rai 1) e Olimpiadi (Rai 2). Ai piedi del podio Che tempo che fa (Nove) di Fabio Fazio, Le Iene (Italia 1), Presidiretta(Rai 3), Fuori dal Coro (Rete 4), Surviving – Il caso Epstein (La7) e Infinte Storm (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

