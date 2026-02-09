Ascolti tv ieri domenica 8 febbraio chi ha vinto tra Cuori Chi vuol essere Milionario Le Iene e le Olimpiadi

I programmi di ieri sera hanno attirato un pubblico molto diverso tra loro. Su Rai1, il film “Cuori” ha fatto registrare un buon riscontro, ma le Olimpiadi su Rai Sport hanno attirato ancora più spettatori. Su Canale 5, “Chi vuol essere milionario” ha mantenuto una buona media, mentre Le Iene su Italia 1 hanno conquistato una fetta di pubblico fedele. La sfida tra i vari programmi si è giocata tutta sulla scelta tra sport e intrattenimento, con gli spettatori che hanno deciso di seguire le Olimpiadi e

La Rai centra il tris nella giornata di domenica 8 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato davanti a Mediaset nell'access prime time, con Affari Tuoi che supera La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L'Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Cuori (Rai 1) a chiudere davanti a Chi vuol essere Milionario (Canale5) di Gerry Scotti e le Olimpiadi (Rai2). Ai piedi del podio Le Iene (Italia1), Surviving (La7), Report (Rai3), Fuori dal Coro (Rete4), Che tempo che fa (Nove) e Django (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

