I dati degli ascolti di ieri sera mostrano un calo per “Colpa dei Sensi” che si ferma al 15,4%. La Coppa Italia registra un 14,6%, mentre il marciatore non supera il 13%. Bene il Pattinaggio Artistico con l’11,1%. Su Rai1, “Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich” attira circa 2 milioni di spettatori, ma non riesce a conquistare grandi numeri. La serata si è aperta con numeri bassi per le principali trasmissioni, segno che il pubblico forse

Nella serata di ieri, martedì 10 febbraio 2026, su Rai1 Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich interessa 2.355.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 Colpa dei Sensi conquista 2.396.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico intrattiene 2.313.000 spettatori pari all’11.1%. Su Italia1 Coppa Italia – Napoli-Como incolla davanti al video 2.970.000 spettatori con il 14.6%. Su Rai3 FarWest segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 10 Febbraio 2026. Colpa dei Sensi cala al 15.4%, Coppa Italia 14.6%, Il marciatore non va oltre il 13%, bene il Pattinaggio Artistico (11.1%)

Approfondimenti su Colpa dei Sensi

Questa sera gli ascolti tv hanno visto sfidarsi tra loro tre programmi diversi.

Nella serata di martedì 13 gennaio 2026, gli ascolti TV hanno visto Zvanì su Rai1 raggiungere il 14,4%, superando Io Sono Farah con il 13,9%.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Colpa dei Sensi

Argomenti discussi: Ascolti tv martedì 3 febbraio: L'Invisibile inizia benissimo (23.7%), Affari Tuoi (25.7%) supera la Ruota della Fortuna (23.5%); Ascolti tv martedì 3 febbraio, continua la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna; Stasera in TV, programmi e film di martedì 10 febbraio in prima serata; Programmi in TV stasera 10 febbraio 2026: Milano Cortina 2026, Colpa dei sensi, Napoli – Como, diMartedì e Cartabianca.

Ascolti tv 10 febbraio: chi ha vinto tra Il marciatore, Colpa dei sensi e la Coppa Italia, De Martino sfida ScottiChi ha vinto tra il film di Rai1 Il marciatore - La vera storia di Abdon Pamich, la fiction di Canale5 Colpa dei sensi e la partita di Coppa Italia Napoli ... fanpage.it

Ascolti tv del 10 febbraio, Gerry Scotti e Stefano De Martino agguerritiLa storia di Abdon Pamich su Rai 1 o la fiction con Gabriel Garko su Canale 5. E poi le Olimpiadi invernali e il calcio: gli ascolti tv. dilei.it

Capuano: “Gran Como al Maradona, a Conte resta solo il campionato” L’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia accende il dibattito anche oltre le polemiche arbitrali. A intervenire è Giovanni Capuano, firma di Panorama, che sul proprio account X propone - facebook.com facebook

#Napoli eliminato dalla Coppa Italia Il #Como supera la squadra di Antonio Conte dopo i calci di rigore e vola in semifinale dove affronterà l’Inter Il commento post partita con @Vincicrede dal Maradona #CoppaItaliaFrecciarossa #Sportitalia x.com