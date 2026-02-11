Ascolti TV | Martedì 10 Febbraio 2026 Colpa dei Sensi cala al 15.4% Coppa Italia 14.6% Il marciatore non va oltre il 13% bene il Pattinaggio Artistico 11.1%
I dati degli ascolti di ieri sera mostrano un calo per “Colpa dei Sensi” che si ferma al 15,4%. La Coppa Italia registra un 14,6%, mentre il marciatore non supera il 13%. Bene il Pattinaggio Artistico con l’11,1%. Su Rai1, “Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich” attira circa 2 milioni di spettatori, ma non riesce a conquistare grandi numeri. La serata si è aperta con numeri bassi per le principali trasmissioni, segno che il pubblico forse
Nella serata di ieri, martedì 10 febbraio 2026, su Rai1 Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich interessa 2.355.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 Colpa dei Sensi conquista 2.396.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico intrattiene 2.313.000 spettatori pari all’11.1%. Su Italia1 Coppa Italia – Napoli-Como incolla davanti al video 2.970.000 spettatori con il 14.6%. Su Rai3 FarWest segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Approfondimenti su Colpa dei Sensi
Ascolti tv 10 febbraio: chi ha vinto tra Il marciatore, Colpa dei sensi e la Coppa Italia, De Martino sfida Scotti
Questa sera gli ascolti tv hanno visto sfidarsi tra loro tre programmi diversi.
Ascolti TV | Martedì 13 Gennaio 2026. Zvanì 14.4% vs Io Sono Farah 13.9%, bene la Coppa Italia (11%)
Nella serata di martedì 13 gennaio 2026, gli ascolti TV hanno visto Zvanì su Rai1 raggiungere il 14,4%, superando Io Sono Farah con il 13,9%.
Ultime notizie su Colpa dei Sensi
Argomenti discussi: Ascolti tv martedì 3 febbraio: L'Invisibile inizia benissimo (23.7%), Affari Tuoi (25.7%) supera la Ruota della Fortuna (23.5%); Ascolti tv martedì 3 febbraio, continua la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna; Stasera in TV, programmi e film di martedì 10 febbraio in prima serata; Programmi in TV stasera 10 febbraio 2026: Milano Cortina 2026, Colpa dei sensi, Napoli – Como, diMartedì e Cartabianca.
Ascolti tv 10 febbraio: chi ha vinto tra Il marciatore, Colpa dei sensi e la Coppa Italia, De Martino sfida ScottiChi ha vinto tra il film di Rai1 Il marciatore - La vera storia di Abdon Pamich, la fiction di Canale5 Colpa dei sensi e la partita di Coppa Italia Napoli ... fanpage.it
Ascolti tv del 10 febbraio, Gerry Scotti e Stefano De Martino agguerritiLa storia di Abdon Pamich su Rai 1 o la fiction con Gabriel Garko su Canale 5. E poi le Olimpiadi invernali e il calcio: gli ascolti tv. dilei.it
Capuano: “Gran Como al Maradona, a Conte resta solo il campionato” L’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia accende il dibattito anche oltre le polemiche arbitrali. A intervenire è Giovanni Capuano, firma di Panorama, che sul proprio account X propone - facebook.com facebook
#Napoli eliminato dalla Coppa Italia Il #Como supera la squadra di Antonio Conte dopo i calci di rigore e vola in semifinale dove affronterà l’Inter Il commento post partita con @Vincicrede dal Maradona #CoppaItaliaFrecciarossa #Sportitalia x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.