Ascolti TV | Martedì 10 Febbraio 2026 Colpa dei Sensi cala al 15.4% Coppa Italia 14.6% Il marciatore non va oltre il 13% bene il Pattinaggio Artistico 11.1%

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano un calo per “Colpa dei Sensi” che si ferma al 15,4%. La Coppa Italia registra un 14,6%, mentre il marciatore non supera il 13%. Bene il Pattinaggio Artistico con l’11,1%. Su Rai1, “Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich” attira circa 2 milioni di spettatori, ma non riesce a conquistare grandi numeri. La serata si è aperta con numeri bassi per le principali trasmissioni, segno che il pubblico forse

Nella serata di ieri, martedì 10 febbraio 2026, su Rai1 Il marciatore – La vera storia di Abdon Pamich interessa 2.355.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5  Colpa dei Sensi conquista 2.396.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2  Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico intrattiene 2.313.000 spettatori pari all’11.1%. Su Italia1  Coppa Italia – Napoli-Como  incolla davanti al video 2.970.000 spettatori con il 14.6%. Su Rai3  FarWest  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  È Sempre Cartabianca  totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

