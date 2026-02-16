ASCOLTI TV 15 FEBBRAIO 2026 | PATTINAGGIO 11,7% TRA CUORI 17,7% E MILIONARIO 13,6% GLI ORI DI BRIGNONE E VITTOZZI

Il Gran Premio di pattinaggio ha attirato il 11,7% di pubblico, causando una diminuzione degli ascolti rispetto a Cuori, che ha registrato il 17,7%, e a Milionario, con il 13,6%. La gara di pattinaggio su ghiaccio, trasmessa in diretta, ha attirato meno spettatori rispetto alle puntate delle soap e ai quiz televisivi, mettendo in evidenza come le Olimpiadi invernali continuino a dominare gli ascolti della domenica sera.

ASCOLTI TV 16 FEBBRAIO 2026 • DOMENICA •. Gli ascolti tv di domenica 16 febbraio 2026 con una nuova puntata di Cuori, del torneo di Chi Vuol Essere Milionario e le Olimpiadi Invernali. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina in Famiglia – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Check Up – x A Sua Immagine – x + x Santa Messa – x Angelus – x Linea Verde – x + x Tg1 + Libri – x + x Pres. Domenica In – x Domenica In – x + x Domenica In: I Saluti di Mara – x Da Noi. A Ruota Libera – x L’Eredità Weekend – x L’Eredità Weekend – x Tg1 – x Pres. Affari Tuoi – x Affari Tuoi – 4569 22. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 15 FEBBRAIO 2026: PATTINAGGIO (11,7%) TRA CUORI (17,7%) E MILIONARIO (13,6%), GLI ORI DI BRIGNONE E VITTOZZI ASCOLTI TV 15 FEBBRAIO 2026: PATTINAGGIO TRA CUORI E MILIONARIO, GLI ORI DI BRIGNONE E VITTOZZI Il pattinaggio di figura ha attirato l’attenzione di milioni di telespettatori, grazie alle performance di Federica Brignone e Vitozzo durante le Olimpiadi Invernali del 16 febbraio 2026. Ascolti TV di domenica 8 febbraio 2026: Cuori 16.6%, Pattinaggio 15.8% e Chi Vuol Essere Milionario 14.5% La terza stagione di Cuori su Rai1 ha attirato oltre 2,8 milioni di spettatori domenica sera, con uno share del 16,6%. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ascolti tv giovedì 12 febbraio, sfida prime time Affari tuoi – La ruota della fortuna: chi ha vinto; Ascolti tv ieri sabato 14 febbraio chi ha vinto tra The Voice Kids, C'è Posta per te e le Olimpiadi invernali; Ascolti tv, The Voice Kids di Antonella Clerici batte C'è Posta per Te con Maria De Filippi; Ascolti Tv: C’è Posta per Te perde (dopo anni). La clamorosa rimonta di Antonella Clerici. Ascolti tv 15 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Chi vuol essere milionario, De Martino sfida Gerry ScottiLa sfida degli ascolti tra la fiction di Rai1 Cuori 3 e Chi vuol essere milionario? – Il torneo in onda su Canale 5 ... fanpage.it Ascolti TV ieri sera, 15 febbraio 2026: chi ha vinto tra Cuori e Il Milionario?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, domenica 15 febbraio 2026. msn.com Ascolti tv 14 febbraio: The Voice Kids supera C’è posta per te, De Martino vince su Scotti Serata da incorniciare per Rai1 quella del 14 febbraio. Per la prima volta, Antonella Clerici è riuscita a battere Maria De Filippi nel confronto diretto del sabato sera. L - facebook.com facebook Ascolti tv ieri 12 febbraio 2026, male Striscia la Notizia (11,3%), inarrestabile Don Matteo (23.2%), De Martino batte Scotti x.com