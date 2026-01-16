Ascolti tv ‘Don Matteo 15’ vince il prime time con il 23% di share
Nella serata di giovedì 15 gennaio 2026, Rai1 ha conquistato il prime time con la puntata di 'Don Matteo 15', che ha registrato il 23% di share. La serie, molto seguita dal pubblico, si conferma tra i programmi più visti della giornata, consolidando la posizione della rete nel panorama televisivo italiano.
(Adnkronos) –E' Rai1 con 'Don Matteo 15' a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, giovedì 15 gennaio 2026. La seconda puntata della 15ma stagione della celebre fiction è stata vista da 3.859.000 spettatori, registrando il 23% di share. Canale5, con 'Forbidden Fruit' ha incollato davanti al video 1.792.000 spettatori con uno share del 13.1%. Italia1 con 'Harry Potter e i doni della morte – Parte 1' è stato scelto da 1.023.000 spettatori con il 6.4, mentre Rai3, che trasmetteva ieri 'Splendida Cornice, ha ottenuto un ascolto medio di 1.006. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
