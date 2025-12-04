Ascolti tv Rai1 con ' L' Altro Ispettore' vince ancora il prime time

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - E' Rai1 con 'L'Altro Ispettore' a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, mercoledì 3 dicembre. La fiction ha incollato davanti al video 2.820.000 spettatori, totalizzando il 17.4% di share. Canale5, con 'Gigi e Vanessa Insieme' è stato la scelta di 2.238.000 spettatori, con uno share del 17%. Terzo posto sul podio per Italia1, con la partita di Coppa Italia – Inter-Venezia, che ha coinvolto 2.141.000 spettatori con l'11% di share. Su Rai3, 'Chi l'ha Visto?' ha ottenuto un ascolto medio di 1.516.000 spettatori, per uno share del 9.6%, mentre La7 con 'Una Giornata Particolare' di Aldo Cazzullo ha tenuto davanti allo schermo 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ascolti tv, Rai1 con 'L'Altro Ispettore' vince ancora il prime time

Leggi anche questi approfondimenti

Ascolti tv, 'L'Altro Ispettore' su Rai1 vince la prima serata con il 18% di share Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

BOOM #Sandokan La serie evento di Rai1 ottiene ascolti record Nel primo episodio 6.233.00 con il 32,9% di share Secondo episodio 5.211.000 con il 35,3% di share Vai su X

Ascolti tv, L'altro ispettore supera Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Dati positivi per Chi l'ha visto? - Gli ascolti del giovedì televisivo vedono, su Rai1, L'altro ispettore con Alessio Vassallo segnare 2. Segnala iltempo.it

Ascolti tv 3 dicembre: chi ha vinto tra L’altro ispettore e Gigi e Vanessa Insieme, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Gli ascolti tv di mercoledì 3 dicembre, tutti i dati Auditel della prima serata con la fiction L'altro Ispettore su Rai1, l'ultimo appuntamento con Gigi ... Segnala fanpage.it

Ascolti tv, i risultati della serata. Come sono andati L'altro ispettore, Juventus-Udinese e Belve - Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 la serie L'altro ispettore con Alessio Vassallo conquistare una media di ... Scrive iltempo.it

Ascolti tv ieri mercoledì 3 dicembre chi ha vinto tra L'altro ispettore, Gigi e Vanessa e Chi l'ha visto - Ascolti tv mercoledì 3 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con L'altro ispettore contro Chi l'ha visto, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada ... Riporta virgilio.it

Ascolti tv ieri (3 dicembre): Gigi e Vanessa chiudono con una sconfitta, Amadeus non si salva - L’Altro Ispettore con Alessio Vassallo vince col 17,1% di share, Sciarelli oltre il milione e messo di spettatori, bene Cazzullo: tutti i dati Auditel ... libero.it scrive

Ascolti tv ieri (2 dicembre): Francesca Fagnani chiude in risalita, batosta De Martino - L’Altro Ispettore vince col 18% di share, La Notte del Cuore sale al 16,5%, La Ruota stacca Affari Tuoi di oltre un milione di spettatori: tutti i dati Auditel ... libero.it scrive