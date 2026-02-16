Ascolti tv 15 febbraio 2026 sfida tra Rai e Mediaset

Il 15 febbraio 2026, le differenze negli ascolti tra Rai e Mediaset hanno attirato l’attenzione, con programmi di entrambe le reti che hanno registrato performance vicine o superiori al 17%. In particolare, “Cuori 3” ha ottenuto il 17,7%, mentre “Milionario” ha raggiunto il 13,6%. Giulio Strocchi ha analizzato i numeri, offrendo un commento dettagliato sulla giornata televisiva. Un dettaglio rilevante è che alcune trasmissioni sono state viste da oltre un milione di spettatori, confermando la forte competizione tra le due emittenti.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Cuori 3 al 17,7%, Milionario al 13,6%. Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Domenica 15 febbraio 2026 vede ancora Cuori 3 imporsi nel prime time di Rai1: la fiction con Pilar Fogliati arriva a 2.968.000 spettatori con il 17,7% di share, confermandosi leader della serata e consolidando la tenuta del medical anni Settanta. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo si ferma a 1.682.000 spettatori con il 13,6%, rimanendo però seconda forza della serata e mantenendo un pubblico fedele per il quiz di Gerry Scotti.