Arundhati Roy ha deciso di non partecipare alla Berlinale per via di alcune frasi del Presidente di giuria Wim Wenders che l' hanno scioccata

Arundhati Roy ha deciso di non partecipare alla Berlinale dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni di Wim Wenders, presidente di giuria, che l’hanno profondamente colpita. La scrittrice indiana, che avrebbe dovuto essere presente alla manifestazione iniziata il 12 febbraio, ha scelto di rinunciare all’evento, che si concluderà il 28 febbraio, per motivi legati alle parole del regista tedesco.

A rundhati Roy non sarà alla Berlinale come annunciato in precedenza. La scrittrice indiana ha deciso di rinunciare all’evento (iniziato lo scorso 12 febbraio e che proseguirà fino al 28) per via di una serie di dichiarazioni di Win Wenders, Presidente di giuria della 76esima edizione. Buon compleanno Wim Wenders, rocker del cinema X Leggi anche › Covid in India, l’appello della scrittrice Arundhati Roy: «È un crimine contro l’umanità» Le dichiarazioni di Wim Wenders. Tutto è accaduto durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, quando il regista tedesco ha espresso il suo punto di vista su come il cinema dovrebbe trattare il conflitto di Gaza e, più in generale, questioni politiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

