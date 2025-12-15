Berlinale 2026 | Wim Wenders a capo della giuria

Wim Wenders, rinomato regista tedesco, è stato scelto come presidente della giuria della Berlinale 2026. La sua presenza porta prestigio e esperienza al festival, che si prepara a celebrare il meglio del cinema internazionale. La sua guida promette un'edizione ricca di emozioni e scelte di grande rilievo artistico.

Il cineasta tedesco è stato scelto per guidare il panel di esperti al Festival di Berlino di quest'anno. Il regista sarà chiamato a scegliere i vincitori dell' Orso d'Oro e dell' Orso d'Argento alla 76esima edizione del festival tanto atteso. La notizia giunge proprio da un comunicato stampa del festival, che si terrà dal 12 al 22 febbraio, ufficializzando la notizia attraverso i suoi canali social. Il regista tedesco in un ruolo ambitissimo. "Il Festival internazionale del cinema di Berlino è lieto di annunciare che il regista, autore e fotografo tedesco Wim Wenders sarà a capo della giuria internazionale della 76esima Berlinale

