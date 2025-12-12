Wim Wenders presiede giuria Berlinale

Wim Wenders, rinomato regista tedesco e vincitore di numerosi premi internazionali, presiederà la giuria della Berlinale 2026. L'evento si svolgerà dal 12 al 22 febbraio, confermando ancora una volta il prestigio dell'autore nel panorama cinematografico mondiale.

14.10 Il pluripremiato regista tedesco Wim Wenders sarà presidente della giuria alla Berlinale 2026, dal 12 al 22 febbraio. Wenders è considerato una delle voci più influenti del cinema internazionale e arricchisce il mondo cinematografico da sei decenni con le sue opere. A 80 anni, il berlinese si è detto felice della nomina che avviene nella sua città natale. "Sarà un modo completamente nuovo di vedere i film alla Berlinale",ha detto. "Finalmente potrò guardare ogni singolo film in concorso". Servizitelevideo.rai.it

