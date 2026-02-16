Arrivano anche i ladri vestiti da runner | ecco come riescono a svaligiare le case

Un ladro travestito da runner ha messo a segno un furto mentre faceva finta di correre nel parco. La sua presenza ha attirato poca attenzione, permettendo ai complici di entrare nelle case vicine. Il trucco funziona perché molti pensano che chi corre sia solo un appassionato di sport, non un possibile criminale. In questo modo, i ladri si mescolano facilmente alla folla e agiscono indisturbati.

E' successo alcuni giorni fa a San Secondo: "Se doveste vedere un rider sospetto percorrere più volte di corsa un tratto di strada in pochi minuti, date l'allarme" Un bandito, vestito da runner, che fa da 'palo' per permettere ai complici di entrare all'interno delle abitazioni per svaligiarle. Succede a San Secondo dove, alcuni giorni fa, è stata svaligiata una villa, con una nuova tecnica. Ne parla il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari. "Una banda di delinquenti - sottolinea il primo cittadino - ha svaligiato una villa nel comune della bassa parmense adottando una tecnica davvero infame.🔗 Leggi su Parmatoday.it I ladri, vestiti da runner, che svaligiano le abitazioni. Ecco a cosa stare attenti Due ladri travestiti da runner sono stati avvistati mentre minacciavano un residente nel quartiere di San Giovanni, bloccando la strada con un'auto parcheggiata e dando il tempo ai complici di svaligiare una casa vicina. Così i ladri entrano nelle case dei baresi: le nuove tecniche usate anche durante le feste Negli ultimi tempi, i metodi dei ladri per penetrare nelle abitazioni dei baresi si sono evoluti, coinvolgendo tecniche sofisticate anche durante le festività.