Così i ladri entrano nelle case dei baresi | le nuove tecniche usate anche durante le feste

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, i metodi dei ladri per penetrare nelle abitazioni dei baresi si sono evoluti, coinvolgendo tecniche sofisticate anche durante le festività. Questi episodi rappresentano una minaccia crescente per la sicurezza domestica, lasciando spesso le vittime sconvolte e vulnerabili di fronte a strategie sempre più ingegnose.

Tra le esperienze più traumatiche che si possano provare, un posto di rilievo è sicuramente occupato da quella del furto in appartamento. Sfortunatamente, molte persone hanno sperimentato questa brutta sorpresa, chi di ritorno dalle ferie, chi in momenti dell'anno del tutto inaspettati.

