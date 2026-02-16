Arresti e violenze alle donne | chi è il clandestino che abbiamo risarcito
Laaleg Redouane, un uomo algerino di 55 anni senza permesso di soggiorno da oltre due decenni, ha ricevuto un risarcimento di 700 euro dallo Stato. La decisione ha sollevato molte polemiche e ha acceso il dibattito sulla gestione dei clandestini coinvolti in episodi di violenza e arresti contro le donne. Un dettaglio concreto: il suo nome è emerso tra le persone che hanno beneficiato di risarcimenti, suscitando domande sulla trasparenza delle procedure.
La vicenda del risarcimento di 700 euro dovuto dallo Stato nei confronti del cinquantacinquenne algerino Laaleg Redouane, in Italia da almeno 20 anni senza permesso di soggiorno, è diventata in poche ore un caso politico nazionale. Di più: la cosa è stata immediatamente cavalcata dalla sinistra per attaccare le misure sull'immigrazione del governo e i trattenimenti nel centro per i rimpatri in Albania. Fornito il necessario contesto, è altrettanto necessario, però, capire di chi si sta parlando, chi è il protagonista della vicenda e, soprattutto, perché l'uomo è finito sotto la lente del Viminale e nella trafila dell'iter per il rimpatrio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
"Chi aggredisce i poliziotti vota no": il post dei 'sì riforma' che accosta il referendum alle violenze di Torino
In un clima politico teso, alcuni sostenitori del
