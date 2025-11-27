Chi vincerebbe alle elezioni politiche 2027 con la legge elettorale che abbiamo oggi
La risposta, o meglio un'indicazione della tendenza in corso, è nei risultati delle regionali: le prossime elezioni politiche 2027 potrebbero essere molto più in bilico delle precedenti, se la legge elettorale non cambia. Infatti, il centrodestra e un ipotetico campo largo prenderebbero più o meno gli stessi voti al proporzionale, mentre sui seggi uninominali sarebbe battaglia. Lo riporta l'analisi dell'istituto Cattaneo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
