Ceccano il mercatino delgi Aritgiani nel Borgo ODV

A Ceccano, nel Borgo ODV, torna il mercatino degli Artigiani in piazza XXV Luglio, dopo la pausa natalizia. La seconda domenica del mese rappresenta un momento di incontro e scoperta per apprezzare le creazioni locali. L'evento offre l’opportunità di conoscere e sostenere gli artigiani del territorio, nel rispetto delle tradizioni e della qualità artigianale.

Dopo una pausa del mercatino " della Borgata " per il Natale, torana il mercatino della seconda Domenica in piazza XXV Luglio.Dalle ore 9.30 alle 18.00."Ceccano d'Inverno", il tradizionale mercatino dell'artigianato giunto al suo quarto appuntamento, rappresenta una tradizione che unisce il.

