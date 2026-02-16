Arpa italiana in crescita | Fabio Rizza e Arpitalia innovano con A Coffee With a Milano

Fabio Rizza, direttore d’orchestra e figura di spicco nel panorama musicale, ha attirato l’attenzione a Milano grazie al progetto “A Coffee With”. La manifestazione, organizzata in collaborazione con Arpitalia, mira a portare musica classica tra i cittadini in un modo più accessibile e innovativo. La partecipazione di pubblico è cresciuta, dimostrando l’interesse per iniziative che uniscono arte e socialità. Milano si appresta a diventare un punto di riferimento per la musica dal vivo grazie a questa iniziativa.