Arona visite gratuite al San Carlone per docenti e operatori turistici

A Arona, docenti ed operatori turistici possono visitare il San Carlone gratuitamente. Archeologistics, l’azienda che gestisce il monumento e il parco, ha organizzato due turni di visite guidate senza costi. L’obiettivo è permettere a chi lavora nel settore di conoscere meglio il colosso aronese e i suoi dettagli. Le visite sono aperte a tutti e si svolgono in due momenti specifici, per favorire la partecipazione di chi vuole scoprire o riscoprire questa grande statua.

Visite guidate gratuite al San Carlone per docenti, educatori e operatori turistici. Le visite sono in programma nelle giornate del 13 e 20 febbraio. Il programma del 13 febbraio si rivolge a docenti ed educatori di ambito giovanile: l'appuntamento è alle 10,30. Il 20 febbraio, sempre con inizio alle ore 10.30, la proposta è quella di una visita dedicata ai professionisti della ricettività e della ristorazione turistica. La Statua di San Carlo costituisce una grande attrattiva, unica al mondo, scalabile al suo interno: un mix di storia e senso d'avventura, oltre che una tappa tradizionale per tante generazioni di viaggiatori.

