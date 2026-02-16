Arizona scomparsa madre di Savannah Guthrie | indagini sul Dna di un guanto potrebbero svelare il mistero
La madre di Savannah Guthrie, Nancy, è scomparsa in Arizona e le autorità cercano risposte analizzando il DNA di un guanto trovato sul luogo. La scoperta di questo oggetto, che potrebbe appartenere a Nancy, ha dato il via a nuove indagini. Gli investigatori sperano che il test genetico possa confermare se il guanto è collegato alla scomparsa. La notizia ha suscitato attenzione tra i residenti della zona, che attendono aggiornamenti sulle ricerche.
Arizona, l’attesa per il Dna: un guanto potrebbe svelare il mistero della scomparsa di Nancy Guthrie. Tucson, Arizona – La speranza di ritrovare Nancy Guthrie, 84 anni, madre della conduttrice televisiva Savannah Guthrie, si concentra ora sull’analisi del Dna di un guanto rinvenuto nei pressi della sua abitazione. La donna è scomparsa tra il 31 gennaio e il 1° febbraio, e le autorità locali sperano che questo elemento possa rappresentare una svolta nelle indagini. Le indagini e il ritrovamento cruciale. La scomparsa di Nancy Guthrie ha immediatamente allertato le forze dell’ordine di Tucson. Le ricerche si sono concentrate inizialmente sull’area circostante la sua residenza, alla ricerca di testimonianze e indizi che potessero portare alla sua localizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Savannah Guthrie, in chiesa Arizona veglia per la madre scomparsa
Una chiesa di Tucson, in Arizona, ha accolto amici e familiari di Nancy Guthrie, la madre di Savannah Guthrie, la conduttrice di “Today”.
Scomparsa la madre della conduttrice Savannah Guthrie, proseguono le ricerche: “In casa segni di effrazione”
La madre di Savannah Guthrie, Nancy, 84 anni, è scomparsa lo scorso weekend.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
