Una chiesa di Tucson, in Arizona, ha accolto amici e familiari di Nancy Guthrie, la madre di Savannah Guthrie, la conduttrice di “Today”. La veglia si è svolta nella chiesa di St. Philip’s in the Hills, mentre si cerca di capire dove possa essere finita. La comunità si riunisce per dare supporto alla famiglia in questo momento difficile.

(LaPresse) – Una veglia si è tenuta nella chiesa di St. Philip’s in the Hills a Tucson, in Arizona, per Nancy Guthrie, madre della conduttrice del programma NBC “Today” Savannah Guthrie, scomparsa da giorni. La famiglia ha fatto sapere di essere pronta a dialogare con eventuali responsabili del rapimento, ma chiede una prova che l’84enne sia ancora viva. Nancy Guthrie è stata vista l’ultima volta sabato sera, quando era stata riaccompagnata a casa dai familiari dopo una cena. La scomparsa è stata denunciata domenica, dopo che la donna non si è presentata in chiesa. Le autorità hanno riscontrato segni di effrazione nell’abitazione e ritengono che, data la sua mobilità ridotta, non si sia allontanata volontariamente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Savannah Guthrie, in chiesa Arizona veglia per la madre scomparsa

Approfondimenti su Nancy Guthrie

La madre di Savannah Guthrie, Nancy, 84 anni, è scomparsa lo scorso weekend.

La madre di Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, è sparita ormai da diversi giorni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Nancy Guthrie

Argomenti discussi: Sangue trovato nella casa della madre di Savannah Guthrie, cube la fonte; Savannah Guthrie, la madre della conduttrice Nbc rapita: l'appello social ai rapitori e il messaggio di Trump; Il conduttore di Morning Joe trattiene le lacrime mentre discute della notizia della scomparsa della madre di Savannah Guthrie; Savannah Guthrie della NBC si ritirerà come presentatrice della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali poiché la madre rimane scomparsa.

Savannah Guthrie, rapita la madre della conduttrice Nbc: l’appello social ai rapitori e il messaggio di TrumpSavannah Guthrie, conduttrice del programma televisivo 'Today' della Nbc, ha inviato un messaggio pubblico al rapitore di sua madre ottantaquattrenne, ... lapresse.it

L'sos della conduttrice tv: Hanno rapito mia madreAmerica col fiato sospeso per la scomparsa della mamma del volto della Nbc Savannah Guthrie. Si è mobilitato anche Trump ... today.it

President Donald J. Trump shared a message on Truth Social stating that he had spoken with Savannah Guthrie and assured her that he has instructed all Federal Law Enforcement agencies to fully support both her family and local authorities without delay. H facebook