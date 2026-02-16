Arisa svela cosa pensa dell’inno cantato da Laura Pausini alla cerimonia delle Olimpiadi | Mi sento a disagio…
Arisa ha espresso il suo disagio dopo aver ascoltato l’inno interpretato da Laura Pausini durante le Olimpiadi, causando reazioni tra i fan. La cantante si è detta a disagio per l’interpretazione, che ha trovato troppo diversa dal suo stile. Ricorda inoltre di aver assistito alla performance in diretta, mentre si trovava a casa, e ha commentato che non si è sentita coinvolta come sperava.
Anche Arisa si è espressa e ha commentato l'inno Nazionale interpretato da Laura Pausini alla cerimonia delle Olimpiadi di Milano Cortina. Ecco cosa ne pensa davvero la cantante lucana. Dopo Vasco Rossi, anche Arisa si è espressa riguardo all'inno interpretato da Laura Pausini durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Durante una chiacchierata con i giornalisti, come mostrato nel video sottostante, la cantante ha confidato di essere un po' a disagio nel parlare delle esibizioni di altri colleghi e commentare chi fa i paragoni. Ma prima di entrare nello specifico e fare riferimento a Laura Pausini, Arisa ha ammesso che non ama le comparazioni, anche se magari risultano positive riguardo alla sua persona: "Prima di tutto io mi sento sempre molto a disagio quando mi mettono a confronto con altri artisti perché credo che questa cosa non faccia altro che crearmi delle antipatie.
“Le polemiche sull’inno alla cerimonia delle Olimpiadi? Vasco e Celine Dion mi hanno difesa, mi sento il cuore esplodere”: parla Laura Pausini
Laura Pausini si è lasciata andare a una confessione sincera, spiegando che le polemiche sull’inno nazionale durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina l’hanno sorpresa e turbata.
“L’Inno d’Italia di Laura Pausini? Non l’avrei saputo fare così. Mi sento isolata e a disagio quando mi dicono che ho la voce più bella”: così Arisa
Arisa ha dichiarato di sentirsi isolata e a disagio quando le dicono che possiede la voce più bella, proprio mentre si prepara a salire sul palco del 76esimo Festival di Sanremo con il brano "Magica favola".
Arisa a Sanremo 2026 con Magica favola: il nuovo disco, l'Eurovision e la cover di Mannoia e cosa ne pensa dell'inno cantato da Laura Pausini
