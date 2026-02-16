Arisa Magica favola | Canto la voglia di felicità Sanremo è il mio privilegio E su Fratelli d’Italia difende Laura Pausini

Arisa, cantante famosa, ha deciso di parlare della sua felicità nel cantare e di come Sanremo rappresenti per lei un grande privilegio. La cantante ha spiegato che ogni suo album è come una foto in continua evoluzione, un modo per mostrare le proprie emozioni e speranze. Recentemente, ha anche difeso Laura Pausini, commentando le polemiche su “Fratelli d’Italia”. La cantante ha sottolineato quanto sia importante rispettare il lavoro degli artisti, anche quando le opinioni pubbliche si fanno dure.

Milano, 16 febbraio 2026 – Ogni disco è una fotografia in movimento, uno specchio di Alice da traversare nella speranza vedersi riflessi anche solo per un attimo. E quell'attimo per Arisa è Magica favola il brano di Giuseppe Anastasi con cui torna a Sanremo, nell'attesa di pubblicare a primavera un nuovo album, l'ottavo, intitolato proprio Foto mosse. «Le foto delle mie canzoni sono dei ritratti sentimentali che, in quanto tali, non possono essere statici». Così, mentre ieri Carlo Conti ufficializzava la presenza al Festival pure di Andrea Bocelli, super ospite della finale, lei scivolava tra le pieghe di questo suo ottavo Festival, il settimo tra i big, pregustando pure il piacere di tornarsene in tour dopo le due anteprime del 22 maggio al Brancaccio di Roma e del 29 Lirico di Milano.