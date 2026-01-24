The Voice Kids Loredana Bertè blocca Arisa | Cattiveria improvvisa Poi ' picchia' Rocco Hunt con il battipanni

Nella terza puntata di “The Voice Kids” trasmessa su Rai Uno, Loredana Bertè interviene con decisione, bloccando Arisa con il Super Block per evitare che Martina venga scelta dalla concorrente. La puntata, condotta da Antonella Clerici, vede inoltre un episodio inaspettato tra Rocco Hunt e Loredana Bertè. L’evento ha suscitato discussioni tra gli spettatori, evidenziando le dinamiche e i momenti di tensione del talent show.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.