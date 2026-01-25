The Voice Kids le pagelle del 24 gennaio | Nek stupisce 7 Arisa coach dolcissima 8

Ecco le pagelle di The Voice Kids del 24 gennaio, con Nek che sorprende e Arisa apprezzata come coach. Lo spettacolo si distingue per spontaneità, emozioni sincere e momenti di dolcezza, confermando il suo ruolo come uno dei programmi più seguiti della settimana. Un appuntamento che continua a coinvolgere il pubblico grazie alla genuinità dei giovani talenti e all’atmosfera autentica che lo caratterizza.

Spontaneità, tenerezza, grandi emozioni e qualche risata: sono gli ingredienti che settimana dopo settimana continuano a rendere The Voice Kids uno dei programmi più apprezzati del palinsesto della rete ammiraglia. Sebbene lo show dedicato ai giovanissimi talenti subisca lo scontro diretto con uno dei giganti di Mediaset – ovvero C’è Posta per te di Maria De Filippi – riesce a difendersi grazie a un pubblico affezionato alle storie e al talento dei piccoli cantanti. Per il talent condotto da Antonella Clerici è ancora tempo di blind audition: nella terza puntata di audizioni al buio i giovani artisti hanno conquistato i cuori dei giudici, che stanno ormai ultimando le loro squadre con i talenti più promettenti di questa edizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

Stasera su Rai 1 torna The Voice Kids: conduce Antonella Clerici. I coach sono Clementino e Rocco Hunt, Arisa, Nek e Loredana BertèStasera su Rai 1 torna The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici.

The Voice Kids, le pagelle del 10 gennaio: Clerici si commuove (8), Loredana Bertè e Arisa da brividi (10)Il 10 gennaio è iniziata una nuova stagione di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici dedicato ai giovani talenti vocali.

The Voice Kids è emozione pura. Pronto a girare Italia e Europa con le mie hits. Le critiche alle cover frutto del clima avvelenato sui social. Condurre Sanremo? Perché no ...Il cantante si prepara al tour in Italia ed Europa con i suoi successi e rivela: Mi piacerebbe condurre il Festival di Sanremo ... ilfattoquotidiano.it

The Voice Kids, la cosentina Miriam Bruno conquista la finale grazie al superpassROMA Miriam Bruno, giovanissima cantante calabrese conquista direttamente la finale di The Voice Kids 2026 grazie al superpass deciso dal giudice Nek. Miriam, originaria di Cosenza, frequenta la Scuol ... corrieredellacalabria.it

Miriam Bruno, da Montalto Uffugo, vola dritta in finale a The Voice Kids su Rai 1. - facebook.com facebook

Stasera secondo appuntamento con le Blind Auditions di The Voice Kids: nuove voci, nuove emozioni e coach pronti a tutto per accaparrarsi i talenti più sorprendenti! Non perdere la puntata di stasera alle 21.30 su #Rai1 e in streaming su RaiPlay #T x.com