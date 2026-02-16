Ariano Irpino minaccia e percuote l' ex moglie | arrestato 50enne

Un uomo di 50 anni di Foggia ha aggredito e picchiato l’ex moglie ad Ariano Irpino, portando all’arresto dei Carabinieri. L’uomo, noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato fermato dopo aver minacciato e colpito la donna nel suo appartamento. I militari dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti subito, trovando la vittima in stato di shock.

L’uomo si sarebbe recato presso l’abitazione dell’ex moglie e, dopo aver infranto una finestra, avrebbe minacciato e percosso la donna all’interno dell’appartamento I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, un 50enne della provincia di Foggia, già noto alle Forze dell’Ordine per analoga tipologia di reato. È accaduto ad Ariano Irpino. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe recato presso l’abitazione dell’ex moglie e, dopo aver infranto una finestra, avrebbe minacciato e percosso la donna all’interno dell’appartamento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

