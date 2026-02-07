Mad Carnival la festa a Sassari arriva in piazza Moretti

Sassari si appresta a vivere un Carnevale diverso dal solito. Questa volta, l’amministrazione ha deciso di portare in piazza Moretti il “Mad Carnival”, un evento gratuito pensato per coinvolgere tutti. La festa si presenta come una grande occasione per ritrovarsi e riscoprire lo spirito del Carnevale, con tante attività e sorprese in programma.

Sassari si prepara a riaccendere il Carnevale con una novità assoluta: il “Mad Carnival”, un evento gratuito e inclusivo che punta a riportare il fermento della festa in piazza Moretti. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale “Progetto Sonoro”, nasce dalla constatazione di una tendenza sempre più marcata tra i giovani sassaresi a cercare alternative per il Carnevale al di fuori del centro urbano, una vera e propria emorragia di socialità e vitalità che rischiava di svuotare la città durante uno dei periodi più simbolici dell’anno. Dopo anni di assenza di proposte organizzate capaci di intercettare l’interesse delle nuove generazioni, piazza Moretti si appresta a diventare, per due serate consecutive, il cuore pulsante del Carnevale sassarese, un tentativo ambizioso di riconquistare un pubblico che, fino ad ora, aveva guardato altrove.🔗 Leggi su Ameve.eu

