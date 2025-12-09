Ariano Irpino il 25 dicembre arriva il Natale Anni ’90
Ariano Irpino si prepara a vivere un Natale dal sapore nostalgico e ad alto tasso di energia: giovedì 25 dicembre il Reset Dinner Club ospiterà “Il Natale Anni ’90”, il party ufficiale targato Viva gli anni90 official, la pagina social che ha riportato in auge la cultura pop di uno dei decenni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
