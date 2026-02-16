Ariano Irpino | 112 operatore simula consegna pacco e salva donna da violenza domestica Arrestato aggressore

Ariano Irpino, 112, un operatore ha evitato una violenza domestica fingendo di consegnare un pacco, salvando così una donna da un’aggressione. L’uomo che stava aggredendo la donna è stato arrestato subito dopo. L’operatore ha mantenuto la calma e ha usato una strategia semplice ma efficace, attirando l’attenzione dell’aggressore e chiamando le forze dell’ordine. La donna, riconoscendo la voce dell’operatore, è riuscita a fuggire dall’abitazione.

Ariano Irpino: Operatore del 112 Salva Donna da Aggressione Fingendosi. Un operatore del numero unico di emergenza 112 ha permesso a una donna di sfuggire a un’aggressione domestica ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, simulando una consegna di un pacco. L’uomo che la aggrediva, un cinquantenne originario della provincia di Foggia con precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato. L’intervento, avvenuto il 16 febbraio 2026, sottolinea l’importanza del 112 e la capacità di improvvisazione dei suoi operatori. L’Aggressione e la Chiamata al 112. L’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione della vittima.🔗 Leggi su Ameve.eu Ariano Irpino (AV) – L’intuizione dell’operatore del “112” mette in salvo una donna vittima di violenza: 50enne arrestato dai Carabinieri Ariano Irpino, 50enne arrestato dai Carabinieri dopo aver minacciato e picchiato l’ex moglie – questa mattina, un operatore del 112 ha intuito la gravità della situazione e ha chiamato subito le forze dell’ordine. Chiamata al 112 durante l’aggressione, operatore salva una donna fingendosi corriere al telefono: arrestato 50enne Un uomo di 50 anni della provincia di Foggia è stato arrestato dopo aver aggredito una donna in casa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. L’intuizione dell’operatore del 112 mette in salvo una donna vittima di violenza: arrestato 50enneI Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, un 50enne della provincia ... irpinianews.it Ariano - Una donna vittima di violenza dall'ex marito.Arrestato un 50enne grazie all'intuizione dell'operatore 112& I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, un 50enne della provinc ... tusinatinitaly.it Intuito e professionalità: così un Carabiniere della Centrale Operativa ha salvato una donna ad Ariano Irpino (AV), vittima dell’aggressione dell’ex marito che, dopo aver infranto una finestra, si era introdotto in casa colpendola e minacciandola. La donna è rius - facebook.com facebook