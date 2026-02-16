Ariano Irpino | 112 operatore simula consegna pacco e salva donna da violenza domestica Arrestato aggressore

Ariano Irpino, 112, un operatore ha evitato una violenza domestica fingendo di consegnare un pacco, salvando così una donna da un’aggressione. L’uomo che stava aggredendo la donna è stato arrestato subito dopo. L’operatore ha mantenuto la calma e ha usato una strategia semplice ma efficace, attirando l’attenzione dell’aggressore e chiamando le forze dell’ordine. La donna, riconoscendo la voce dell’operatore, è riuscita a fuggire dall’abitazione.

Ariano Irpino: Operatore del 112 Salva Donna da Aggressione Fingendosi. Un operatore del numero unico di emergenza 112 ha permesso a una donna di sfuggire a un’aggressione domestica ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, simulando una consegna di un pacco. L’uomo che la aggrediva, un cinquantenne originario della provincia di Foggia con precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato. L’intervento, avvenuto il 16 febbraio 2026, sottolinea l’importanza del 112 e la capacità di improvvisazione dei suoi operatori. L’Aggressione e la Chiamata al 112. L’aggressione è avvenuta all’interno dell’abitazione della vittima.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

