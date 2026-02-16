Arianna Fontana si ferma ai piedi del podio nei 1000 metri | rimandato il sorpasso a Mangiarotti

Arianna Fontana resta fuori dal podio nei 1000 metri di Milano Cortina 2026, perché ha perso terreno negli ultimi giri della gara. La pattinatrice italiana si avvicina alla sua quattordicesima medaglia olimpica, ma alla fine si ferma al quarto posto. Durante la gara, ha cercato di superare Mangiarotti, ma non ci è riuscita. Un passo più vicino a una nuova medaglia, ma senza successo.

Ad un passo dalla quattordicesima medaglia olimpica della carriera. Arianna Fontana sfiora l'ennesimo podio, concludendo al quarto posto la gara dei 1000 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A trionfare è stata ancora una volta l'olandese Xandra Velzeboer, che piazza la doppietta dopo il successo nei 500 metri. Argento per la canadese Courtney Sarault e bronzo per la sudcoreana Kim Gilli. Una finale molto combattuta e che ha visto un'ottima partenza di Arianna, che si è subito messa dietro a Sarault. Dopo un primo tentativo respinto dall'azzurra, Velzeboer riesce a passare Fontana all'interno.