Milano-Cortina 2026 Fontana ai piedi del podio nei 1000 metri | sfuma la 14ª medaglia olimpica

Arianna Fontana si è fermata a un passo dal podio ai Mondiali di short track a causa di un contatto durante la corsa. La campionessa italiana ha tentato una rimonta incredibile, ma un incidente nel cuore della gara ha compromesso le sue possibilità di medaglia. La sua performance si è conclusa con una quarta posizione, a soli dieci centesimi dal podio.

Arianna Fontana chiude quarta nella finale dei 1000 metri di short track. Decisivo un contatto nella fase centrale di gara: rimonta straordinaria ma podio lontano un solo decimo. Non sarà nei 1000 metri che Arianna Fontana allargherà il proprio bottino olimpico. Sulla pista del Forum di Assago, l'azzurra manca per pochissimo quella che sarebbe stata la 14ª medaglia a cinque cerchi della sua carriera. La gara sembrava indirizzata sui binari giusti: partenza ordinata, posizione difesa con lucidità e seconda piazza mantenuta nelle prime fasi della finale.