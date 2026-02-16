Arianna Fontana quarta nei 1000 metri | fatale il contatto con la cinese Gong Li sfugge per un soffio il record di medaglie

Arianna Fontana si ferma al quarto posto nei 1000 metri di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, a causa di un contatto con la cinese Gong Li. Durante la gara, ha perso velocità nel finale, perdendo di pochi centesimi il record di medaglie olimpiche. La sciatrice italiana aveva sperato di conquistare un’altra medaglia, ma la gara si è conclusa senza podio.

La prima occasione sfuma per un soffio: Arianna Fontana va vicinissima a un'altra medaglia nello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La campionessa azzurra si ferma al quarto posto nella finale dei mille metri femminili, che le avrebbero potuto consegnare la sua 14esima medaglia ai Giochi, quella che la consacrerebbe come l'italiana più medagliata di sempre. Resta ancora due occasioni: i 1500 metri e la staffetta femminile. La 35enne valtellinese in finale pattina al fianco di due campionesse come Xandra Velzeboer e Courtney Sarault. Fontana è lì in lotta per una medaglia, poi arriva fatale un contatto con la cinese Kim Gong Li a 4 giri dal termine.