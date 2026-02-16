Argentina | Riforma del Lavoro Accesa Milei Contro Sindacati e Proteste Nuove Regole per Orari e Licenziamenti

Il presidente Javier Milei ha approvato una nuova legge sul lavoro, scatenando proteste e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine a Buenos Aires. La riforma modifica gli orari di lavoro e le condizioni per i licenziamenti, creando malumori tra i sindacati e i lavoratori. Le strade della capitale si sono riempite di dimostranti che chiedono di tornare sui loro passi, mentre i negozi e le attività commerciali sono state costrette a chiudere precocemente.

Argentina nel Vortice delle Riforme: Milei Scommette sul Lavoro, le Proteste Montano. Buenos Aires è teatro di crescenti tensioni sociali dopo l’approvazione da parte del Senato argentino di una controversa riforma del lavoro voluta dal presidente Javier Milei. La legge, che mira a modificare radicalmente i diritti dei lavoratori, ha scatenato proteste e minacce di scioperi generali, mentre l’opposizione si prepara a contestarne la costituzionalità. Il dibattito infiamma un paese già provato da una profonda crisi economica e sociale. Una Battaglia Legislativa di Notte. La riforma, approvata giovedì dopo oltre quattordici ore di dibattito, ha visto 42 voti a favore e 30 contrari.🔗 Leggi su Ameve.eu Proteste in Argentina, la riforma del lavoro di Milei divide il Paese: gli scontri a Buenos Aires e i sindacati pronti allo sciopero generale – I video In Argentina, le proteste scoppiate a Buenos Aires sono state causate dall’approvazione della riforma del lavoro voluta dal presidente Javier Milei. Argentina, passa riforma Milei:proteste Il Senato argentino ha dato il via libera alla riforma del lavoro, approvata dopo settimane di polemiche e proteste. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il senato argentino approva la riforma del lavoro, scontri tra manifestanti e polizia; Ok del Senato argentino al ddl di riforma del mercato del lavoro voluto da Milei: più ore e meno diritti. Proteste in piazza; Salari secondo il merito e pagati in voucher: Milei smantella i diritti di chi lavora; Argentina, passa la riforma voluta da Milei: giornate lavorative anche di 12 ore. Argentina. La riforma del lavoro di Milei tra modernizzazione e erosione dei dirittiCondividi su(Federica Cannas) – Dopo 17 ore di dibattito parlamentare e scontri nelle strade di Buenos Aires, il Senato argentino ha approvato con 42 voti a favore e 30 contrari la riforma del lavoro ... spondasud.it Ok del Senato argentino alla riforma del lavoro, vittoria per MileiIn Argentina, l'esecutivo del presidente ultraliberista Javier Milei ha ottenuto al Senato l'approvazione del disegno di legge sulla riforma del lavoro, al termine di una sessione maratona che ha vist ... ansa.it “Michele nel suo lavoro è stata una fiamma accesa…” Marta - Don Roberto Fabbiani ai funerale del vicebrigadiere dell’arma dei carabinieri Lamberti - FOTO Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2026/02/michele-nel-suo-lavoro-stata-fiamma-accesa/#gsc.tab=0 - facebook.com facebook Sarà più facile l’accesso al mondo del lavoro per coloro che hanno superato una patologia oncologica. Scopri di più bit.ly/3YLNvvU #lavoro #prevenzione #salute #salutesullavoro #rischio #disabili #support #rights #SuperAbileInail x.com