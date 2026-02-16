Arezzo piega Cascia 3-1 vittoria pesantissima per il Club Arezzo

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Arezzo piega Cascia 3-1, il risultato 15^ Giornata Serie B Club Arezzo. Vittoria pesantissim a per il Club Arezz o che, davanti al pubblico del Palazzetto Maccagnolo, supera il GSD Cascia Pallavolo PG con il punteggio di 3-1, conquistando tre punti di grande valore per la corsa salvezza. Splendida prestazione per i Botoli, capaci di mettere in campo concretezza e determinazione in un match delicato. Trascinati da un eccellente Dal Monte, i nero amaranto hanno dimostrato carattere e compattezza nei momenti chiave dell'incontro. Dopo un primo set dominato (25-17), Arezzo ha subito la reazione degli ospiti nel secondo parziale (20-25).