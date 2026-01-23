Arezzo Fiere ospita Arezzo Mineral Expo e Arezzo Ludica, due eventi dedicati a collezionisti, appassionati e famiglie. L’ingresso, con biglietto unico di 6 euro, è gratuito per i bambini fino a 12 anni. I cosplayer con personaggi riconoscibili possono usufruire di un biglietto ridotto con omaggio, fino ad esaurimento scorte. La partecipazione è accessibile e organizzata per garantire un’esperienza piacevole a tutti i visitatori.

L’accesso è regolato da biglietto unico al costo di 6 euro, con ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni e biglietto ridotto con omaggio fino ad esaurimento scorte per i cosplayer (personaggi riconoscibili, non semplici costumi). Parcheggio gratuito per tutti i visitatori. Il fascino della Terra tra minerali, fossili e gemme Arezzo Mineral Expo si conferma come uno degli appuntamenti di riferimento del Centro Italia dedicati al mondo della mineralogia e della paleontologia. In fiera saranno presenti espositori provenienti da tutta Italia e dall’estero con minerali da collezione, fossili, gemme grezze e lavorate, cristalli e conchiglie, oltre a una selezione di gioielli e bigiotteria artigianale realizzati con pietre naturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo Fiere ospita Arezzo Mineral Expo e Arezzo Ludica

Leggi anche: È stata ufficialmente costituita ad Arezzo l’associazione “Arezzo al Centro”

Leggi anche: LIVE | Arezzo Notizie compie 25 anni. Tutti gli appuntamenti di Arezzo Immagina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: VicenzaOro: 227 aziende toscane, 199 da Arezzo; Le aziende aretine alla volta di Vicenzaoro January 2026; Mercatini di Natale in Toscana 2026, i più belli da raggiungere.

Arezzo Fiere e Congressi, bilancio più che positivo per il primo semestreArezzo, 5 giugno 2025 – Con il mese di maggio si è concluso un impegnativo periodo per le strutture di Arezzo Fiere. Da gennaio a maggio infatti si sono svolti una sequenza di Fiere ed eventi ... lanazione.it

Umanità in Fiera, due giorni al Centro AffariArezzo, 20 gennaio 2026 – Umanità in Fiera è un evento culturale e fieristico dedicato a salute, benessere, economia etica e futuro della società, in programma il 24 e 25 gennaio 2026 ad Arezzo Fiere ... lanazione.it

il 7 e l'8 febbraio torna ad Arezzo Fiere e Congressi l'Esotika Pet Show per tutti goli appassionati di animali esotici e da compagnia #esotikapetshow #centrofierearezzo #eventitoscana #discoverarezzo #visittuscany #igersarezzo #arezzoeventi #toscanaeventi facebook