Club Arezzo colpo esterno a Grosseto | vittoria per 3-1 e fiducia ritrovata

Arezzonotizie.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Club Arezzo ritrova il sorriso e torna alla vittoria espugnando il Palazzetto dello Sport di Marina di Grosseto. I ragazzi di coach Morelli superano l’Invicta Solcaffe (Grosseto) con il punteggio di 3-1, conquistando tre punti fondamentali per la classifica e per il morale, dopo la deludente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

