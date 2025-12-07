Club Arezzo colpo esterno a Grosseto | vittoria per 3-1 e fiducia ritrovata
Il Club Arezzo ritrova il sorriso e torna alla vittoria espugnando il Palazzetto dello Sport di Marina di Grosseto. I ragazzi di coach Morelli superano l’Invicta Solcaffe (Grosseto) con il punteggio di 3-1, conquistando tre punti fondamentali per la classifica e per il morale, dopo la deludente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Presentato ufficialmente il Club Arezzo
Il Club Arezzo al debutto nel campionato di serie B: sabato arriva il Pontedera
Serie B: il Club Arezzo debutta sabato contro l'EVP Pontedera
VITTORIA !!! I #Botoli U17 @leaf_games_software Club Arezzo conquistano il match con @fides.torritavolley per 3-0 al Maccagnolo !!! #GoBotoli #ClubArezzo #NeroAmaranto - facebook.com Vai su Facebook
Serie C, i risultati delle 17:30: colpo esterno Rimini, vola l'Arezzo. Ok Pianese e Pontedera - Si sono concluse le gare del pomeriggio in Serie C, valide per il Girone C. Scrive tuttomercatoweb.com
Il Club Arezzo perde ma è ancora in crescita - Un’amara sconfitta, ma una prestazione da incorniciare. Segnala lanazione.it