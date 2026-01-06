Mercato Vascone tra promesse cantieri e macerie

Il Mercato Vascone sta attraversando una fase di trasformazione, tra promesse di riqualificazione e cantieri ancora in evoluzione. A cura di Vincenzo Lombardo, questo intervento analizza lo stato attuale del sito, evidenziando come il progetto di riqualificazione sia ancora in corso e come le opere si stiano progressivamente delineando, segnando un passaggio importante per il futuro dell’area e la sua riappropriazione da parte della comunità.

a cura di Vincenzo Lombardo.Il Mercato Vascone non è più un luogo: è una tesi amministrativa. L'appalto c'è, i lavori si intravedono. Abbastanza per un cartello di cantiere, non abbastanza per un cantiere. I disagi, invece, sono puntuali. Il resto è attesa organizzata, degrado spontaneo e quella.

