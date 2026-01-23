Arezzo ha ottenuto il riconoscimento di “Comunità Amica della Disabilità” dalla SIDIN, a seguito di un’analisi approfondita delle iniziative e delle azioni messe in atto per favorire l’inclusione e il supporto alle persone con disabilità. Questo attestato conferma l’impegno della città nel promuovere un ambiente accessibile, accogliente e partecipativo, contribuendo al benessere e allo sviluppo di tutti i cittadini.

Arezzo, 23 gennaio 2027 – La città di Arezzo è ufficialmente “ Comunità Amica della Disabilità ”. Il riconoscimento è stato conferito dalla SIDIN - Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo, al termine di un’indagine sociale, culturale e scientifica che ha permesso di evidenziare le reali capacità di fornire supporto alle persone con disabilità in termini di sviluppo personale, benessere e partecipazione attiva alla vita del territorio. La scelta di avviare questo percorso di valutazione di potenzialità e criticità locali è stata della Fondazione Arezzo Comunità come capofila insieme all’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi, ad All Stars Arezzo Onlus e all’associazione PB73 che hanno aderito al progetto nazionale “CAD - Comunità Amiche della Disabilità” per procedere verso la costruzione di una città sempre più inclusiva e a misura di tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La città di Arezzo è ufficialmente “Comunità Amica della Disabilità”

