Aretino | tra Carnevale erbe medicinali e libri Formazione per forze dell’ordine e focus sul Rinascimento

Aretino, il 16 febbraio 2026, si riempie di attività grazie a un mix di tradizione e cultura, dopo che il Carnevale ha portato in piazza maschere e allegria. La giornata si arricchisce anche con incontri su erbe medicinali e laboratori per forze dell’ordine, portando i partecipanti a esplorare il patrimonio artistico e storico del Rinascimento. Tra libri antichi e sessioni di formazione, il centro cittadino diventa un luogo di confronto e apprendimento.

Carnevale tra erbe medicinali, libri e formazione: un lunedì all'insegna della cultura nell'Aretino. L'Aretino si anima oggi, lunedì 16 febbraio 2026, con un calendario di eventi che spazia dalla tradizione del Carnevale all'approfondimento culturale, fino alla formazione professionale per le forze dell'ordine e gli operatori amministrativi. Sansepolcro celebra la festa con un sulle erbe medicinali, Civitella in Valdichiana ospita un incontro letterario con Alessandra Celati e Montevarchi promuove corsi di aggiornamento per la Polizia Locale e gli uffici comunali. Un ventaglio di iniziative che testimoniano la vivacità del territorio e l'impegno delle amministrazioni locali nel promuovere cultura e crescita professionale. AREZZO. CARNEVALE DELL'ORCIOLAIA EDIZIONE 2026: DOMENICA 1, 8 E 15 FEBBRAIO NEL TRATTO DI VIA FIORENTINA FRA VIA SPALLANZANI E L'ATTUALE CANTIERE Il Comune di Arezzo patrocina il Carnevale aretino dell'Orciolaia, organizzato