Il Tempo della Devozione Libri d’ore italiani tra Medioevo e Rinascimento

La mostra “Il Tempo della Devozione. Libri d’ore italiani tra Medioevo e Rinascimento” presenta una selezione di manoscritti e codici religiosi, illustrando l’evoluzione dei libri d’ore nel periodo tra il XIII e il XVI secolo. Attraverso queste opere, si approfondisce la storia della devozione privata e delle pratiche religiose, offrendo uno sguardo sulla produzione artistica e culturale dell’epoca.

La mostra si propone di documentare la produzione dei libri d'ore italiani tra Medioevo e Rinascimento. Questi preziosi manoscritti miniati, destinati alla devozione privata dei laici e spesso a un pubblico femminile, sono stati i bestseller del mercato librario tra il Trecento e il primo.

