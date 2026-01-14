Il Tempo della Devozione Libri d’ore italiani tra Medioevo e Rinascimento
La mostra “Il Tempo della Devozione. Libri d’ore italiani tra Medioevo e Rinascimento” presenta una selezione di manoscritti e codici religiosi, illustrando l’evoluzione dei libri d’ore nel periodo tra il XIII e il XVI secolo. Attraverso queste opere, si approfondisce la storia della devozione privata e delle pratiche religiose, offrendo uno sguardo sulla produzione artistica e culturale dell’epoca.
La mostra si propone di documentare la produzione dei libri d’ore italiani tra Medioevo e Rinascimento. Questi preziosi manoscritti miniati, destinati alla devozione privata dei laici e spesso a un pubblico femminile, sono stati i bestseller del mercato librario tra il Trecento e il primo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Turismo Roma. . Il Tempo della devozione. Libri d’ore italiani tra Medioevo e Rinascimento Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, via della Lungara, 10. fino al 15 febbraio Martedì - Domenica, 10.00 - 19.00 Info e biglietti: link facebook
