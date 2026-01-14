Il Tempo della Devozione Libri d’ore italiani tra Medioevo e Rinascimento

La mostra “Il Tempo della Devozione. Libri d’ore italiani tra Medioevo e Rinascimento” presenta una selezione di manoscritti e codici religiosi, illustrando l’evoluzione dei libri d’ore nel periodo tra il XIII e il XVI secolo. Attraverso queste opere, si approfondisce la storia della devozione privata e delle pratiche religiose, offrendo uno sguardo sulla produzione artistica e culturale dell’epoca.

