Terrore in autostrada | esplosione choc fiamme e fumo Forze dell’ordine sul posto
All’alba di lunedì 1 dicembre, una scena a dir poco inquietante ha turbato la quiete di un tratto di autostrada che a quell’ora è solitamente percorso solo da mezzi diretti verso il lavoro o il mercato. Un gruppo di uomini ha letteralmente paralizzato la circolazione, trasformando un segmento della A2 in un corridoio di paura, mentre gli automobilisti che sopraggiungevano non riuscivano a comprendere cosa stesse accadendo davanti ai loro occhi. Il fumo, le fiamme e la strada sbarrata da veicoli abbandonati hanno creato un’atmosfera quasi surreale, costringendo molti a fermarsi e a mantenere la distanza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
