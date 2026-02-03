Questa mattina si sono riaccese le discussioni sul futuro dell’Arengario di Monza. Le associazioni culturali della città vogliono mettere il naso nelle proposte di Stefano Boeri, ma non sono affatto convinte delle soluzioni avanzate dallo Studio Boeri Architetti. L’incontro, previsto per il 13 febbraio, si presenta come un momento chiave per capire se le ipotesi progettuali potranno essere riviste o se si procederà senza cambiare nulla. Le associazioni chiedono di poter approfondire i dettagli prima di arrivare a decisioni definitive.

Il confronto è fissato in agenda per il 13 febbraio. Una data cerchiata in rosso dalle associazioni culturali monzesi, che da settimane chiedono di poter discutere nel merito le ipotesi progettuali per l’ ascensore dell’Arengario, firmate dallo Studio Stefano Boeri Architetti. Un appuntamento che mette di fronte due visioni diverse: da un lato chi auspica una revisione sostanziale delle proposte, dall’altro l’amministrazione che ha già chiarito che la scelta debba limitarsi a una delle due soluzioni già elaborate. All’incontro parteciperanno il sindaco Paolo Pilotto, l’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti e i rappresentanti di 17 associazioni culturali cittadine, tra cui il Collegio degli architetti e degli ingegneri, Mnemosyne, Amici della musica, Circolo arti figurative, associazione Mazziniana e Cenacolo dei poeti e degli artisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Incontro sul futuro dell'Arengario. Le due ipotesi Boeri non convincono

Sul futuro dell'Arengario si sono sollevate discussioni dopo la richiesta di uno studio a Stefano Boeri Architetti, che propone due soluzioni per la riqualificazione del palazzo comunale, con particolare attenzione all'accessibilità.

