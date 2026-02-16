Archeotrekking urbano a Palermo | visita guidata con l' archeologo da Villa Bonanno a piazza Marina

Domenica 22 febbraio, Palermo ospita un archeotrekking urbano organizzato dall’archeologo Marco Rossi, che vuole far scoprire ai partecipanti le rovine antiche nascoste sotto le strade moderne. La visita si svolge tra Villa Bonanno e piazza Marina, passando davanti a resti di mura greche e tracce di antichi quartieri. Durante il percorso, si potranno osservare i dettagli di edifici storici e ascoltare storie della città che si sovrappongono nel tempo.

Domenica 22 febbraio torna l'archeotrekking urbano nel cuore di Palermo, un percorso pensato per raccontare la città attraverso le sue stratificazioni archeologiche, architettoniche e urbanistiche.Palermo, con la sua storia millenaria, offre un'occasione unica per scoprire angoli poco noti del centro storico grazie a un itinerario guidato da un archeologo esperto. Durante la passeggiata, i partecipanti potranno osservare la città con uno sguardo nuovo, seguendo le tracce lasciate dalle diverse civiltà che l'hanno abitata.L'itinerario si aprirà a Villa Bonanno, dove per l'occasione sarà possibile accedere in esclusiva all'area archeologica delle domus romane, appositamente aperta per il tour di ArcheOfficina.