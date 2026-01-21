Il quartiere La Loggia e il Castello a Mare | archeotrekking urbano a Palermo

Domenica 1 febbraio, a Palermo, si propone un archeotrekking urbano nel quartiere La Loggia e presso il Castello a Mare. Un percorso guidato dall’archeologo permetterà di esplorare il patrimonio storico e architettonico di questa zona, ricca di testimonianze di epoche diverse. L’itinerario offre l’opportunità di conoscere più approfonditamente la storia antica della città, attraverso un’esperienza culturale nel cuore del centro storico.

Domenica 1 febbraio archeotrekking urbano a Palermo in compagnia dell'esperta guida dell'archeologo. Il viaggio si sviluppa nel cuore antico della città, nel quartiere La Loggia con il maestoso Castello a Mare, che raccontano storie di mercanti, conquistatori e antiche difese. Attraversiamo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Archeotrekking a Cefalà Diana: le terme, le tombe tardoantiche e il castello medievale

Leggi anche: Quartiere Candeloro, Imbalzano: "La riqualificazione non deve cancellare il microsistema urbano"

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Donna investita mentre attraversa a Portuense: è grave; La fiamma olimpica arriva a Pordenone: percorso e tedofori; Brescia, torna a riunirsi il Cdq San Polo Parco.

Le ragazze di Calvairate: In ciabatte a piazzale Cuoco. Comagatte canta il quartiere e la Loggia fa communityMilano, 22 luglio 2025 – Calvairate, profonda periferia eppure a due chilometri dal Duomo, il quartiere che ha dato i natali all’etoile Carla Fracci e oggi canta il rap più inca**ato. Ha una storia ... ilgiorno.it

Coppedè compie 100 anni. Vi porto nel quartiere la cui struttura ricorda una loggia massonicaIl quartiere più enigmatico di Roma compie 100 anni. Unico nella sua architettura, Coppedé è il risultato di una fusione di stili che attraversa epoche e simbologie differenti. Situato nel quartiere ... romatoday.it

Archeotrekking urbano a Palermo | Il quartiere La Loggia e Castello a Mare facebook