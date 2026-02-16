L'arbitro La Penna ha ricevuto minacce di morte a causa della sua direzione nell'incontro tra Inter e Juventus. La polizia ha raccomandato a lui e alla sua famiglia di restare a casa per sicurezza. Anche Bastoni e i suoi cari sono finiti nel mirino di insulti e intimidazioni.

L’arbitro Federico La Penna è stato minacciato di morte dopo il match di Serie A tra Inter e Juventus. Minacce e insulti anche per Alessandro Bastoni, calciatore dei nerazzurri, per aver fatto espellere un avversario, Pierre Kalulu, con una simulazione e per sua moglie e sua figlia. L’arbitro sporgerà denuncia alla polizia postale che ha consigliato a lui e alla sua famiglia di rimanere in casa. L’arbitro La Penna minacciato di morte Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus della 25esima giornata di Serie A ha lasciato strascichi pesanti. L’arbitro della gara, Federico La Penna, è stato bersaglio online di insulti e minacce di morte – che si sono estese anche alla sua famiglia – per il suo operato e per aver espulso un giocatore degli ospiti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Arbitro La Penna e Bastoni minacciati di morte con moglie e figlie piccole, polizia consiglia di stare a casa

Alessandro Bastoni e Federico La Penna hanno ricevuto minacce di morte sui social, dopo le polemiche nate durante la partita tra Inter e Juventus.

L'arbitro La Penna ha ricevuto minacce di morte e insulti pesanti, tra cui “Ti sparo” e “Sappiamo dove abiti”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.