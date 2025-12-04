Gaza resti consegnati ieri da Hamas sono di ostaggio thailandese

Funzionari thailandesi hanno dichiarato che i resti consegnati ieri a Israele da Hamas sono stati identificati come appartenenti all’ultimo ostaggio thailandese rapito durante l’attacco del 7 ottobre 2023. Il ministero degli Affari Esteri thailandese ha affermato di essere stato informato dalle autorità israeliane che i resti sono stati identificati come quelli di Sudthisak Rinthalak, un cittadino thailandese che lavorava come bracciante agricolo in Israele. Nikorndej Balankura, portavoce del ministero degli Esteri thailandese, ha riferito che la famiglia è stata informata. Ha aggiunto che l’uomo è stato ucciso il giorno dell’attacco e che il suo corpo è stato portato a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, resti consegnati ieri da Hamas sono di ostaggio thailandese

