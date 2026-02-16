Apriamo il caso La7 | all' Agcom va bene lo schema 3 o 4 contro uno?

L’Agcom ha approvato lo schema 3 (o 4) per La7, suscitando molte critiche e domande. Il motivo di questa decisione rimane poco chiaro, considerando che il paese si trova a fronteggiare leggi spesso disattese o applicate in modo selettivo. La vicenda ha acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori, che si chiedono quale sia la reale motivazione dietro questa scelta. Nel frattempo, la rete televisiva continuerà a operare sotto questa nuova regolamentazione, che ha già diviso opinioni pubbliche e professionisti del settore.

Paese curioso il nostro, in cui le leggi abbondano (ah quanto ci servirebbe la motosega di Javier Milei.) e tuttavia subiscono sorti diverse: in alcuni casi applicate in modo ossessivo, in altri platealmente ignorate. Dunque, esiste la famigerata legge sulla par condicio (da me mai amata: già il nome, che allude al diritto fallimentare e alla «par condicio creditorum», suona vagamente jettatorio). E tuttavia quella norma è stata considerata dalla sinistra un totem, un oggetto sacro, un testo venerato più dei dieci comandamenti. E che stabilisce quella legge? Nel periodo della campagna elettorale, fissa una regolamentazione superstringente, con tempi millimetricamente ripartiti.