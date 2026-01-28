La decisione di confermare la partecipazione dell’Ice americana alle Olimpiadi di Milano-Cortina ha scatenato reazioni dure da parte della sinistra. Secondo molti, l’obiettivo è usare il pretesto delle proteste sociali per agitare il clima e cercare di mettere in discussione l’evento sportivo. La questione diventa così un esempio di come si tenti di sfruttare una vicenda internazionale per alimentare tensioni in Italia.

All’indomani della conferma della presenza dell’ Ice americana alle Olimpiadi di Milano-Cortina si va definendo il quadro del perché la questione abbia suscitato a sinistra una reazione tanto allarmata e scomposta: è l’unico appiglio per tentare di applicare lo schema “rivolta sociale” anche ai Giochi. Ovvero l’unico pretesto emerso per cercare di aizzare la piazza contro un appuntamento di altissimo valore per l’Italia e che rappresenta un altro esempio di proficua collaborazione a diversi livelli istituzionali e tra questi e le realtà private che sono state coinvolte nella costruzione dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La sinistra adotta lo schema “rivolta sociale” anche contro le Olimpiadi: il pretesto è l’Ice

La discussione sull'Ice sembra spesso parte di un dibattito politico più ampio.

A due settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, si intensificano le polemiche sulla possibile presenza di agenti ICE statunitensi.

Si farebbe sempre bene a lasciare a casa i feticci della sinistra. Il commento di Max Del Papa Censura o no, ma era proprio necessario invitare Ghali alle Olimpiadi x.com

Radio Libertà. . La sinistra, che quotidianamente accusa il governo di non fare nulla per la sicurezza, lancia l’allarme sulla presenza dell’ICE alle Olimpiadi, che molto probabilmente sarà coinvolta unicamente nell’intelligence e non in funzioni di polizia sul no - facebook.com facebook